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1 час назад

Путин поручил Промсвязьбанку открыть отделения в Крыму и Севастополе

BFM.RU

Промсвязьбанк должен к началу октября открыть в Крыму и Севастополе свои филиалы. Об этом сообщает сайт Кремля со ссылкой на поручение Владимира Путина.

Путин поручил открыть Промсвязьбанк в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Банк должен внедрить на полуострове перспективные продуктовые линейки, в том числе для физических лиц, а также обеспечить кредитование предприятий, которые работают в сферах сельского хозяйства, строительства, туризма и других ключевых для регионов отраслях, отмечается в документе.

Также президент поручил кабмину продлить финансирование госпрограммы по социально-экономическому развитию Крыма до 2027 года.

Компании,Владимир Путин,Промсвязьбанк,
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