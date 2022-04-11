Путин поручил открыть Промсвязьбанк в Крыму

Промсвязьбанк должен к началу октября открыть в Крыму и Севастополе свои филиалы. Об этом сообщает сайт Кремля со ссылкой на поручение Владимира Путина.

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Банк должен внедрить на полуострове перспективные продуктовые линейки, в том числе для физических лиц, а также обеспечить кредитование предприятий, которые работают в сферах сельского хозяйства, строительства, туризма и других ключевых для регионов отраслях, отмечается в документе.