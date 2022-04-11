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1 час назад

В Эстонии запретили сервис "Яндекс.Такси"

Газета.Ruиещё 4

В Эстонии ввели запрет на работу российского сервиса «Яндекс.Такси», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ERR.

В Эстонии прекратил работу сервис «Яндекс.Такси»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В понедельник вступили в силу санкции в отношении российского сервиса «Яндекс.Такси», которые запрещают ее деятельность в Эстонии. Соответствующее постановление правительства было принято 31 марта», — говорится в сообщении.

Премьер Кая Каллас заявила, что введение дополнительных санкций необходимо для защиты безопасности Эстонии. Кроме того, политик предложила Евросоюзу ввести санкции против Yandex.

Ранее правительство Эстонии выступило с заявлением, что одной из главных причин для введения внутригосударственных санкций стало недавнее решение российских властей, что Yandex в обязательном порядке якобы должен передавать собранные фирмой персональные данные о клиентах российским спецслужбам.

Ранее сообщалось, что онлайн-сервис, предоставляющий услуги агрегатора такси, каршеринга и кикшеринга, «Ситимобил» принял решение о прекращении деятельности компании.

Компании,Кая Каллас,Яндекс,ЕС,
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