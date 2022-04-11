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1 час назад

20 российских авиакомпаний оказались в черном списке ЕС

Елена Прошина

Евросоюз (ЕС) внес 20 российских авиакомпаний в черный список по воздушной безопасности. Об этом следует из заявления Еврокомиссии (ЕК), сообщает ТАСС.

20 российских авиакомпаний оказались в черном списке ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В список попали «Уральские авиалинии», «АЛРОСА», NordStar, «РусДжет», «Ижавиа», «Авиастар-ТУ», «Аврора», «Руслайн» и другие. В ЕК пояснили, что решение связано с процедурой перерегистрации иностранных самолетов в российский реестр. Как отметила комиссар ЕС по вопросам транспорта Адина Валеан, мера не является санкцией против России.

«Оно принято исключительно на основании технических соображений и соображений безопасности. Мы не смешиваем безопасность с политикой», — подчеркнула она.

Напомним, что после того как западные страны начали вводить санкции в отношении России, российские авиакомпании начали переводить самолеты, бывшие в лизинге, в отечественные реестры.

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По словам министра транспорта Виталия Савельева, Москва хочет договориться с западными владельцами лайнеров об их выкупе, однако зарубежные партнеры отказывались от диалога. Перерегистрация же необходима национальным перевозчикам, чтобы сохранить авиапарк и по-прежнему осуществлять рейсы внутри страны.

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