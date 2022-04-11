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51 минуту назад

Датская компания Ørsted отказалась от платежей «Газпрому» в рублях

News.ru

Датская энергетическая компания Ørsted отказалась от проведения платежей «Газпрому» в рублях. Об этом заявил её председатель Томас Тьюн, сообщило агентство Reuters. При этом он назвал это решение не политическим.

Датская компания отказалась от платежей «Газпрому» в рублях
Фото: ReutersReuters

«Мы не намерены исполнять это требование», — заявил глава компании.

Выступая на ежегодном собрании акционеров компании, Тьюн отметил, что это решение принято по юридическим причинам и не является политически мотивированным.

По данным агентства, компания Ørsted, большая доля акций которой (50,1%) принадлежит датскому государству, реализовала свои нефтегазовые активы в 2017 году в связи с работой над ветроэнергетическими проектами. При этом Ørsted заключила долгосрочный контракт на покупку газа «Газпром экспортом» по принципу «бери или плати». Он был заключён в 2006 году и продлится до 2030 года. В настоящее время договорённости не могут быть расторгнуты, но продления их также не будет.

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Президент России Владимир Путин ранее направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты, в которой будут произведены последующие платежи.

При этом ряд европейских стран отказался от такого решения, посчитав этот шаг нарушением санкций. Другого мнения придерживается Венгрия - там решили, что оплата поставок газа из России в Венгрию в рублях не будет нарушением санкций Евросоюза со стороны Будапешта, поскольку у него заключён двусторонний контракт с Москвой. В стране отметили что физической альтернативы российским газу и нефти нет.

Компании,Владимир Путин,Газпром,Московская биржа,ЕС,
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