Датская компания отказалась от платежей «Газпрому» в рублях

Датская энергетическая компания Ørsted отказалась от проведения платежей «Газпрому» в рублях. Об этом заявил её председатель Томас Тьюн, сообщило агентство Reuters. При этом он назвал это решение не политическим.

Фото: Reuters Reuters

«Мы не намерены исполнять это требование», — заявил глава компании.

Выступая на ежегодном собрании акционеров компании, Тьюн отметил, что это решение принято по юридическим причинам и не является политически мотивированным.

По данным агентства, компания Ørsted, большая доля акций которой (50,1%) принадлежит датскому государству, реализовала свои нефтегазовые активы в 2017 году в связи с работой над ветроэнергетическими проектами. При этом Ørsted заключила долгосрочный контракт на покупку газа «Газпром экспортом» по принципу «бери или плати». Он был заключён в 2006 году и продлится до 2030 года. В настоящее время договорённости не могут быть расторгнуты, но продления их также не будет.

Президент России Владимир Путин ранее направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты, в которой будут произведены последующие платежи.