CDS: РЖД допустила дефолт по одному выпуску евробондов

Комитет по кредитным деривативам (CDS) постановил, что РЖД допустили дефолт по одному выпуску евробондов, следует из сообщения комитета.

Сообщается, что до инвесторов по истечении 10-дневного льготного периода после 10 марта 2022 года не дошел купон по зеленым облигациям РЖД. Речь идет об облигациях на сумму 250 млн швейцарских франков со сроком погашения в 2026 году.