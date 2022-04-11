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14 минут назад

Комитет CDS считает, что РЖД допустила дефолт по одному выпуску евробондов

ТАСС

Комитет по кредитным деривативам (CDS) постановил, что РЖД допустили дефолт по одному выпуску евробондов, следует из сообщения комитета.

CDS: РЖД допустила дефолт по одному выпуску евробондов
Фото: ТАССТАСС

Сообщается, что до инвесторов по истечении 10-дневного льготного периода после 10 марта 2022 года не дошел купон по зеленым облигациям РЖД. Речь идет об облигациях на сумму 250 млн швейцарских франков со сроком погашения в 2026 году.

В РЖД отказались от комментария.

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CDS - это своеобразный аналог полиса страхования от дефолта. Платит за него держатель облигации для страхования рисков от банкротства эмитента. В случае дефолта продавец такого "полиса" обязуется возместить убытки держателю CDS.

Компании,РЖД,
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