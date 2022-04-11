Датская энергетическая компания Ørsted не собирается проводить платежи «Газпрому» в рублях. Об этом заявил ее председатель Томас Тьюн в ходе выступления на ежегодном собрании акционеров, передает агентство Reuters.

«Мы не намерены исполнять это требование», — указал глава компании.

Данное решение приняли по юридическим причинам, оно не является политически мотивированным, отметил Тьюн.

Ørsted, 50,1% которой принадлежит датскому государству, решила продать свои нефтегазовые активы в 2017 году, чтобы сосредоточиться на ветроэнергетических проектах. Компания имеет долгосрочный контракт на покупку газа по принципу «бери или плати» с «Газпром экспортом». Договор стороны заключили в 2006 году. Он истекает в 2030 году. Компания ранее отметила, что

сейчас контракт не может быть расторгнут, однако он не будет продлен.

В последний день марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.