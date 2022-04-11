Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
1 час назад

Ørsted отказалась платить «Газпрому» в рублях

Лера Букина

Датская энергетическая компания Ørsted не собирается проводить платежи «Газпрому» в рублях. Об этом заявил ее председатель Томас Тьюн в ходе выступления на ежегодном собрании акционеров, передает агентство Reuters.

«Мы не намерены исполнять это требование», — указал глава компании.

Данное решение приняли по юридическим причинам, оно не является политически мотивированным, отметил Тьюн.

Ørsted, 50,1% которой принадлежит датскому государству, решила продать свои нефтегазовые активы в 2017 году, чтобы сосредоточиться на ветроэнергетических проектах. Компания имеет долгосрочный контракт на покупку газа по принципу «бери или плати» с «Газпром экспортом». Договор стороны заключили в 2006 году. Он истекает в 2030 году. Компания ранее отметила, что

сейчас контракт не может быть расторгнут, однако он не будет продлен.

Курсы доллара и евро взлетели

В последний день марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что расчеты европейских компаний за российский газ в рублях будут восприняты как обход антироссийских санкций.

Компании,Видео,Владимир Путин,Газпром,Еврокомиссия,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители