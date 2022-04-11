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1 час назад

Рогозин допустил плату за услуги по поддержанию МКС в рублях

Лера Букина

В случае выхода России из проекта МКС после 2024 года зарубежные партнеры могут перейти на оплату услуг по поддержанию станции за рубли. Об этом заявил в интервью РИА Новости гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Рогозин допустил плату за услуги по поддержанию МКС в рублях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Они могут на коммерческой основе с нами решать вопросы, которые мы раньше решали за счет нашего персонального вклада в работу станции. То есть, грубо говоря, перейти на коммерческие отношения, покупать наши услуги. Ради спасения станции от неуправляемого падения на Землю мы могли бы, думаю, пойти навстречу», - подчеркнул он.

При этом Рогозин, комментируя то, какой может быть валюта оплаты таких услуг, заявил, что речь идет о рублях.

В случае принятия решения о сворачивании деятельности на МКС и развертывании Российской орбитальной служебной станции (РОСС) Россия проинформирует партнеров в соответствии с заранее прописанными процедурами, добавил Рогозин.

«Если не согласятся и попытаются сохранить станцию без участия России, то им потребуется компенсировать наше отсутствие техническими средствами, которых у них пока нет. Возможно, они со временем появятся, но им придется потратить и деньги, и время, чтобы заместить Россию», - отметил гендиректор «Роскосмоса».

Ранее в конце февраля Рогозин заявил, что Международная космическая станция, вероятно, будет эксплуатироваться не дольше, чем до 2028 года. Он подчеркнул, что первое время МКС и перспективная Российская орбитальная служебная станция будут использоваться параллельно.

Компании,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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