Рогозин допустил плату за услуги по поддержанию МКС в рублях

«Если не согласятся и попытаются сохранить станцию без участия России, то им потребуется компенсировать наше отсутствие техническими средствами, которых у них пока нет. Возможно, они со временем появятся, но им придется потратить и деньги, и время, чтобы заместить Россию», - отметил гендиректор «Роскосмоса».