Основательница Wildberries объяснила рост цен на товары

Из-за нестабильного курса валют и повышения цен на услуги по нанесению кодов иностранными контрагентами увеличились траты на маркировку зарубежных товаров.

Российские импортёры вынуждены нести дополнительные расходы, написала основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в письме Минпромторгу, сообщает Forbes. По её словам, маркировка приводит к росту цен на товары. Затраты онлайн-ретейлеров на фискальные накопители вырастут на 26,6 млн рублей в 2022 году из-за необходимости указывать код маркировки в чеке, предупредила Бакальчук.