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25 минут назад

Основательница Wildberries объяснила рост цен на товары на маркетплейсах

Говорит Москва

Из-за нестабильного курса валют и повышения цен на услуги по нанесению кодов иностранными контрагентами увеличились траты на маркировку зарубежных товаров.

Основательница Wildberries объяснила рост цен на товары
Фото: ТАССТАСС

Российские импортёры вынуждены нести дополнительные расходы, написала основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в письме Минпромторгу, сообщает Forbes. По её словам, маркировка приводит к росту цен на товары. Затраты онлайн-ретейлеров на фискальные накопители вырастут на 26,6 млн рублей в 2022 году из-за необходимости указывать код маркировки в чеке, предупредила Бакальчук.

Компании,Татьяна Бакальчук,Минпромторг,
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