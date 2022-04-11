Hesburger сообщила о закрытии ресторанов в России

Сеть ресторанов быстрого питания Hesburger, базирующаяся в Финляндии, сообщила на своем сайте о закрытии в России. Точки компании перестанут работать с середины апреля до конца месяца.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Pres Maksim Konstantinov/Global Look Pres

В Hesburger отметили, что объявляли о прекращении своей деятельности в России еще в начале марта 2022 года.

«Двери всех собственных ресторанов сети в России закроются в период с середины апреля до конца месяца. Местным предпринимателям также было разослано уведомление о сносе, в котором сообщалось, что двери заведений должны быть немедленно закрыты», — говорится на сайте компании от 11 апреля.

Сроки закрытия ресторанов замедлены из-за опасений по поводу безопасности персонала и юридических проблем, добавили в Hesburger.