Hesburger сообщила о закрытии ресторанов в России

Сеть ресторанов быстрого питания Hesburger, базирующаяся в Финляндии, сообщила на своем сайте о закрытии в России. Точки компании перестанут работать с середины апреля до конца месяца.
В Hesburger отметили, что объявляли о прекращении своей деятельности в России еще в начале марта 2022 года.
«Двери всех собственных ресторанов сети в России закроются в период с середины апреля до конца месяца. Местным предпринимателям также было разослано уведомление о сносе, в котором сообщалось, что двери заведений должны быть немедленно закрыты», — говорится на сайте компании от 11 апреля.
Сроки закрытия ресторанов замедлены из-за опасений по поводу безопасности персонала и юридических проблем, добавили в Hesburger.
Напомним, что с 14 марта в России перестали работать кафе сети предприятий быстрого обслуживания «Макдональдс». Причиной закрытия ресторанов стали события на Украине. При этом в Сибири «Макдональдс» под управлением ООО «Гид» продолжил работу. Данное решение в организации объяснили «другим юридическим лицом».