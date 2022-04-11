Принадлежавшая российскому бизнесмену фирма остановила добычу золота из-за угроз

Компания Nordgold, принадлежавшая российскому бизнесмену и миллиардеру Алексею Мордашову, остановила добычу золота на руднике Taparko в Буркина-Фасо в Западной Африке из-за террористической угрозы. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заявление дочерней фирмы Societe des Mines de Taparko (SOMITA).

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«Несмотря на значительные инвестиции в безопасность, компания не ощущает, что застрахована от растущих с каждым днем угроз. Компания оказалась в ситуации, в которой невозможно продолжать деятельность», — пояснил генеральный директор SOMITA Александр Хаган Мена.

Представитель Nordgold в беседе с РБК подтвердил закрытие рудника Taparko из-за усиления террористической угрозы в той части государства, где он расположен. Другие выработки компании, Bissa и Bouly, находятся в другом регионе и продолжают работу в штатном режиме.

Рудник Taparko произвел в 2021 году 67 тысяч унций золотого эквивалента, или около 6 процентов от общего объема выпуска Nordgold. Правительство Буркина-Фасо владеет 10 процентами в каждом из трех рудников компании. На предприятиях в общей сложности работает около 1900 человек.