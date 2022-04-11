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1 час назад

Принадлежавшая российскому бизнесмену фирма остановила добычу золота из-за угроз

Lenta.ru

Компания Nordgold, принадлежавшая российскому бизнесмену и миллиардеру Алексею Мордашову, остановила добычу золота на руднике Taparko в Буркина-Фасо в Западной Африке из-за террористической угрозы. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заявление дочерней фирмы Societe des Mines de Taparko (SOMITA).

Принадлежавшая российскому бизнесмену фирма остановила добычу золота из-за угроз
Фото: ТАССТАСС

«Несмотря на значительные инвестиции в безопасность, компания не ощущает, что застрахована от растущих с каждым днем угроз. Компания оказалась в ситуации, в которой невозможно продолжать деятельность», — пояснил генеральный директор SOMITA Александр Хаган Мена.

Представитель Nordgold в беседе с РБК подтвердил закрытие рудника Taparko из-за усиления террористической угрозы в той части государства, где он расположен. Другие выработки компании, Bissa и Bouly, находятся в другом регионе и продолжают работу в штатном режиме.

Рудник Taparko произвел в 2021 году 67 тысяч унций золотого эквивалента, или около 6 процентов от общего объема выпуска Nordgold. Правительство Буркина-Фасо владеет 10 процентами в каждом из трех рудников компании. На предприятиях в общей сложности работает около 1900 человек.

Ранее стало известно, что миллиардер Алексей Мордашов, совладелец «Северстали», передал свою долю в золотодобывающей компании Nordgold стоимостью 1,1 миллиарда долларов жене Марине Мордашовой. Это произошло еще до введения санкций против него со стороны ЕС. После наложения ограничений богатейший человек России вышел из наблюдательного совета туроператора TUI и с поста директора Nordgold.

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