В Молдавии обратились с просьбой к «Газпрому»

Газораспределительная компания «Молдовагаз» попросила «Газпром» предоставить ей больше времени на погашение долга за газ. Об этом сообщил председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

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«АО "Молдовагаз" направило в ПАО "Газпром" письменный запрос о продлении срока действия договоренностей, касающихся проведения аудита и подписания соглашения об урегулировании исторической задолженности», - подчеркнул он.

По словам главы предприятия, согласно протоколу от 29 октября 2021 года, данное соглашение должно быть подписано до 1 мая текущего года.