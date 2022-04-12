В Молдавии обратились с просьбой к «Газпрому»

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1 час назад

«Молдовагаз» попросила «Газпром» об отсрочке по уплате долга

Лера Букина

Газораспределительная компания «Молдовагаз» попросила «Газпром» предоставить ей больше времени на погашение долга за газ. Об этом сообщил председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

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Фото: ReutersReuters

«АО "Молдовагаз" направило в ПАО "Газпром" письменный запрос о продлении срока действия договоренностей, касающихся проведения аудита и подписания соглашения об урегулировании исторической задолженности», - подчеркнул он.

По словам главы предприятия, согласно протоколу от 29 октября 2021 года, данное соглашение должно быть подписано до 1 мая текущего года.

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Ранее сообщалось, что Молдавия может быть отключена от газа 1 мая из-за неуплаты долга «Газпрому». Долг составляет $709 млн. Председатель «Молдовагаза» Вадим Чебан заявлял, что в апреле стоимость получаемого страной российского газа поднимется вдвое, примерно до $1000–1200 за 1 тыс. куб. м. Перед этим вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщал, что республика не успеет провести ранее оговоренный аудит до 1 мая, поэтому власти попросят «Газпром» отложить соглашение об урегулировании задолженности.

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