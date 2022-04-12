В Молдавии обратились с просьбой к «Газпрому»

Газораспределительная компания «Молдовагаз» попросила «Газпром» предоставить ей больше времени на погашение долга за газ. Об этом сообщил председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан в своем Telegram-канале.
«АО "Молдовагаз" направило в ПАО "Газпром" письменный запрос о продлении срока действия договоренностей, касающихся проведения аудита и подписания соглашения об урегулировании исторической задолженности», - подчеркнул он.
По словам главы предприятия, согласно протоколу от 29 октября 2021 года, данное соглашение должно быть подписано до 1 мая текущего года.
Ранее сообщалось, что Молдавия может быть отключена от газа 1 мая из-за неуплаты долга «Газпрому». Долг составляет $709 млн. Председатель «Молдовагаза» Вадим Чебан заявлял, что в апреле стоимость получаемого страной российского газа поднимется вдвое, примерно до $1000–1200 за 1 тыс. куб. м. Перед этим вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщал, что республика не успеет провести ранее оговоренный аудит до 1 мая, поэтому власти попросят «Газпром» отложить соглашение об урегулировании задолженности.