Accenture передала свой бизнес в РФ под локальное управление

Бизнес Accenture в России полностью передали под локальное управление в стране. Он не будет зависеть от международной сети компании, сообщает пресс-служба Accenture в РФ.

Фото: Reuters Reuters

«Компания, над созданием нового имени и бренда которой сейчас работают специалисты, передана в 100% собственность российскому руководству и будет полностью независимой от международной сети Accenture», — указано в релизе.

Сотрудники компании работают в Москве, Твери, Ростове-на-Дону и ряде других городов страны.

Accenture является консалтинговой компанией, оказывающей услуги в областях стратегического планирования, оптимизации бизнес процессов, организации аутсорсинга, управления логистикой и персоналом. Головной офис компании расположен в Нью-Йорке.