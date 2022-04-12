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1 час назад

Accenture передала свой бизнес в России под локальное управление

Лера Букина

Бизнес Accenture в России полностью передали под локальное управление в стране. Он не будет зависеть от международной сети компании, сообщает пресс-служба Accenture в РФ.

Accenture передала свой бизнес в РФ под локальное управление
Фото: ReutersReuters

«Компания, над созданием нового имени и бренда которой сейчас работают специалисты, передана в 100% собственность российскому руководству и будет полностью независимой от международной сети Accenture», — указано в релизе.

Сотрудники компании работают в Москве, Твери, Ростове-на-Дону и ряде других городов страны.

Accenture является консалтинговой компанией, оказывающей услуги в областях стратегического планирования, оптимизации бизнес процессов, организации аутсорсинга, управления логистикой и персоналом. Головной офис компании расположен в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что холдинг «Интеррос» Владимира Потанина принял решение приобрести у французского Societe Generale Росбанк и страховой бизнес. Закрытие сделки, вероятно, произойдет в течение нескольких недель.

Компании,Владимир Потанин,Росбанк,
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