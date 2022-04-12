Для ушедших из РФ компаний предложили внешнее управление

"Внешняя администрация может быть назначена по решению суда в отношении организаций, имеющих существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота, защиты прав и законных интересов граждан в Российской Федерации в целом или в отдельном субъекте Российской Федерации, в которых иностранные лица прямо или косвенно владеют более 25% акций (долей)", - отмечается в пояснительной записке.