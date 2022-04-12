Для ушедших из РФ компаний предложили внешнее управление

Группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму проект закона о внешнем управлении иностранными компаниями, которые приняли решение об уходе с рынка РФ без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США. Документ затронет компании, деятельность которых существенно влияла на стабильность экономики.
"Внешняя администрация может быть назначена по решению суда в отношении организаций, имеющих существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота, защиты прав и законных интересов граждан в Российской Федерации в целом или в отдельном субъекте Российской Федерации, в которых иностранные лица прямо или косвенно владеют более 25% акций (долей)", - отмечается в пояснительной записке.
В качестве примера в пресс-службе "ЕР" привели единственных поставщиков критически важных производств и производителей товаров первой необходимости.
Согласно инициативе, решение по таким компаниям примет межведомственная комиссия при Минэкономразвития по предложениям других министерств и глав регионов. Переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению назначит суд.
Иностранным собственникам сохранят возможность возобновить работу в России или продать пакет акций.
"Таким образом, они смогут не потерять свой бизнес, а работники получат гарантии дальнейшей занятости", - добавили в "Единой России".
Основаниями для назначения внешней администрации могут стать:
- прекращение управления деятельностью организации ее органами управления в нарушение законодательства РФ;
- полное или значительное прекращение деятельности организации;
- перебои снабжения потребителей и нарушение критически значимых цепочек;
- необходимость привлечения бюджетных средств для бесперебойного снабжения потребителей или переориентации зависимых значимых производств;
- увеличение затрат потребителей;
- угроза возникновения рисков для зависимых значимых производств и существенного сокращения рабочих мест;
- совершение действий или бездействие, которые повлекут техногенные и экологические катастрофы либо гибель людей.