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1 час назад

Для уходящих с рынка РФ зарубежных компаний предложили внешнее управление

Российская Газета

Группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму проект закона о внешнем управлении иностранными компаниями, которые приняли решение об уходе с рынка РФ без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США. Документ затронет компании, деятельность которых существенно влияла на стабильность экономики.

Для ушедших из РФ компаний предложили внешнее управление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Внешняя администрация может быть назначена по решению суда в отношении организаций, имеющих существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота, защиты прав и законных интересов граждан в Российской Федерации в целом или в отдельном субъекте Российской Федерации, в которых иностранные лица прямо или косвенно владеют более 25% акций (долей)", - отмечается в пояснительной записке.

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В качестве примера в пресс-службе "ЕР" привели единственных поставщиков критически важных производств и производителей товаров первой необходимости.

Согласно инициативе, решение по таким компаниям примет межведомственная комиссия при Минэкономразвития по предложениям других министерств и глав регионов. Переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению назначит суд.

Иностранным собственникам сохранят возможность возобновить работу в России или продать пакет акций.

"Таким образом, они смогут не потерять свой бизнес, а работники получат гарантии дальнейшей занятости", - добавили в "Единой России".

Основаниями для назначения внешней администрации могут стать:

- прекращение управления деятельностью организации ее органами управления в нарушение законодательства РФ;

- полное или значительное прекращение деятельности организации;

- перебои снабжения потребителей и нарушение критически значимых цепочек;

- необходимость привлечения бюджетных средств для бесперебойного снабжения потребителей или переориентации зависимых значимых производств;

- увеличение затрат потребителей;

- угроза возникновения рисков для зависимых значимых производств и существенного сокращения рабочих мест;

- совершение действий или бездействие, которые повлекут техногенные и экологические катастрофы либо гибель людей.

Компании,Минэкономразвития,Единая Россия,Госдума,
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