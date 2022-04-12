Немецкая OBI GmbH передаст свой российский бизнес — сеть магазинов OBI — в доверительное управление основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и юрагентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Дмитрия Галанцева, партнера адвокатского бюро «Пропозитум», которое участвует в сделке в интересах OBI. Эту информацию изданию подтвердил и представитель «Сезар консалтинг».

Галанцев рассказал, что позже бизнес OBI в РФ перейдет российскому инвестору. Он также не исключил, что в дальнейшем компания постепенно откажется от товарного знака OBI. Галанцев и представитель «Сезар консалтинга не стали называть имя инвестора, уточнив, что Любошиц в сделке представляет интересы немецкого холдинга и потенциального покупателя.