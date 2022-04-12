Немецкая компания Obi GmbH, владеющая сетью хозяйственных магазинов, намерена продать свой бизнес в России. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Российский бизнес будет передан в доверительное управление российскому инвестору. Он будет развивать его на территории страны, скорее всего, с последующем отказом от товарного знака. Магазины будут проданы инвестору с сохранением рода деятельности и рабочих мест.

По словам партнера участвующего в сделке адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрия Галанцева, ретейлер планирует передать бизнес в доверительное управление бизнесмену, основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу. Представитель «Сезар консалтинг» подтвердил данную информацию.

Сделку между Obi GmbH и Любошицым должна одобрить Федеральная антимонопольная служба. Соответствующее ходатайство будет направлено в ближайшее время.