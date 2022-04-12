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42 минуты назад

OBI продаст свой бизнес в России

Лера Букина

Немецкая компания Obi GmbH, владеющая сетью хозяйственных магазинов, намерена продать свой бизнес в России. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Российский бизнес будет передан в доверительное управление российскому инвестору. Он будет развивать его на территории страны, скорее всего, с последующем отказом от товарного знака. Магазины будут проданы инвестору с сохранением рода деятельности и рабочих мест.

По словам партнера участвующего в сделке адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрия Галанцева, ретейлер планирует передать бизнес в доверительное управление бизнесмену, основателю консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу. Представитель «Сезар консалтинг» подтвердил данную информацию.

Сделку между Obi GmbH и Любошицым должна одобрить Федеральная антимонопольная служба. Соответствующее ходатайство будет направлено в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что бизнес консалтинговой компании Accenture в России полностью передали под локальное управление в стране. Он не будет зависеть от международной сети компании. Организация оказывает услуги в областях стратегического планирования, оптимизации бизнес процессов, организации аутсорсинга, управления логистикой и персоналом.

Компании,Видео,ФАС России,
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