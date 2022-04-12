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1 час назад

Nordgold не смог вовремя заплатить по еврооблигациям

Lenta.ru

Российская золотодобывающая компания Nordgold не смогла вовремя выплатить купон по еврооблигациям в размере 8,25 миллиона долларов. В компании это объяснили техническими сложностями, передает «Интерфакс».

Nordgold не смог вовремя заплатить по еврооблигациям
Фото: ShutterstockShutterstock

Компания должна была выплатить купон по долларовым евробондам 9 апреля. Как пояснили в компании, эмитент Celtic Resourses Holdings DAC («дочка» Nordgold) и поручители (также структуры Nordgold) столкнулись с проблемами при перечислении средств на счет основного платежного агента. Одновременно в Nordgold подчеркнули, что средства для осуществления выплат у них есть.

Ранее стало известно, что Nordgold остановила добычу золота на руднике Taparko в Буркина-Фасо в Западной Африке из-за террористической угрозы. Рудник Taparko произвел в 2021 году 67 тысяч унций золотого эквивалента, или около шести процентов от общего объема выпуска Nordgold. Правительство Буркина-Фасо владеет десятью процентами в каждом из трех рудников компании. На предприятиях в общей сложности работает около 1900 человек.

Миллиардер Алексей Мордашов, совладелец «Северстали», передал свою долю в золотодобывающей компании Nordgold стоимостью 1,1 миллиарда долларов жене Марине Мордашовой. Это произошло еще до введения санкций против него со стороны ЕС.

Компании,Алексей Мордашов,Nord Gold,ЕС,
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