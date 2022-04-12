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1 час назад

Шульгин ушел с поста гендиректора Ozon. Компания переходит на коллегиальное управление

ТАСС

Александр Шульгин покинул пост гендиректора Ozon и вышел из состава директоров компании из-за персональных санкций, введенных в отношении него Европейским союзом и Австралией. Об этом говорится в сообщении компании.

Шульгин ушел с поста гендиректора Ozon
Фото: ТАССТАСС

"Ozon Holdings PLC объявляет о том, что 11 апреля 2022 года Александр Шульгин покинул должность генерального директора группы Ozon и вышел из состава совета директоров компании после того, как Европейский союз и Австралия ввели в отношении него персональные санкции", - говорится в сообщении.

Финансовый директор компании Игорь Герасимов заменит Александра Шульгина в качестве исполнительного директора в совете директоров Ozon.

Маркетплейс Оzon переходит на коллегиальное управление командой топ-менеджмента.

"Руководство компанией перейдет к коллегиальному органу управления, в состав которого войдут несколько представителей команды топ-менеджмента Ozon. Новый орган управления будет отвечать за принятие стратегических решений и управление операционной деятельностью, руководствуясь принципами коллегиального подхода к руководству компанией", - отмечается в сообщении.

Компании,Игорь Герасимов,Александр Шульгин,ЕС,
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