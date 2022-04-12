Шульгин ушел с поста гендиректора Ozon

"Ozon Holdings PLC объявляет о том, что 11 апреля 2022 года Александр Шульгин покинул должность генерального директора группы Ozon и вышел из состава совета директоров компании после того, как Европейский союз и Австралия ввели в отношении него персональные санкции", - говорится в сообщении.