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59 минут назад

Индия отказалась от покупки российской нефти

Елена Прошина

Крупнейшая нефтегазовая компания Индия Indian Oil Corporation исключила российскую нефть Urals и ряд других высокосернистых сортов из недавней закупки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на торговые источники.

Индия передумала покупать российскую нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, Indian Oil уведомила участников рынка, что нефть сортов Das, Eugene Island, Thunder Horse и Urals больше не входит в тендер, который завершается 12 апреля.

Компания импортирует сырье для себя и от имени своей дочерней организации Chennai Petroleum, всего на этой недели было проведено две закупки топлива, добавили в Reuters. При этом агентство отметило, что Indian Oil не ответила на запрос о комментарии по поводу решения о исключении российской нефти из последнего тендера.

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Ранее AP News сообщило, что президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с главой индийского правительства Нарендрой Моди призвал его не увеличивать импорт топлива из России, заявив, что это «не в интересах страны». При этом лидер Соединенных Штатов пообещал помочь в диверсификации поставок энергоносителей.

Компании,Нарендра Моди,Джозеф Байден,
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