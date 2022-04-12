Индия передумала покупать российскую нефть

Крупнейшая нефтегазовая компания Индия Indian Oil Corporation исключила российскую нефть Urals и ряд других высокосернистых сортов из недавней закупки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на торговые источники.
По данным агентства, Indian Oil уведомила участников рынка, что нефть сортов Das, Eugene Island, Thunder Horse и Urals больше не входит в тендер, который завершается 12 апреля.
Компания импортирует сырье для себя и от имени своей дочерней организации Chennai Petroleum, всего на этой недели было проведено две закупки топлива, добавили в Reuters. При этом агентство отметило, что Indian Oil не ответила на запрос о комментарии по поводу решения о исключении российской нефти из последнего тендера.
Ранее AP News сообщило, что президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с главой индийского правительства Нарендрой Моди призвал его не увеличивать импорт топлива из России, заявив, что это «не в интересах страны». При этом лидер Соединенных Штатов пообещал помочь в диверсификации поставок энергоносителей.