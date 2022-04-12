Индия передумала покупать российскую нефть

Крупнейшая нефтегазовая компания Индия Indian Oil Corporation исключила российскую нефть Urals и ряд других высокосернистых сортов из недавней закупки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на торговые источники.

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По данным агентства, Indian Oil уведомила участников рынка, что нефть сортов Das, Eugene Island, Thunder Horse и Urals больше не входит в тендер, который завершается 12 апреля.

Компания импортирует сырье для себя и от имени своей дочерней организации Chennai Petroleum, всего на этой недели было проведено две закупки топлива, добавили в Reuters. При этом агентство отметило, что Indian Oil не ответила на запрос о комментарии по поводу решения о исключении российской нефти из последнего тендера.