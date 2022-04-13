Индийская компания отказалась от российской нефти Urals

Компания Indian Oil Corporation (IOC) исключила из закупки ряд марок нефти, в том числе российскую Urals.
По данным зарубежных СМИ, Индийская государственная нефтеперерабатывающая компания отказалась закупать Thunder Horse, Das и Eugene Island.
Отмечается, что IOC приобретает энергоресурс не только для собственных нужд, но и для Chennai Petroleum, дочернего предприятия.
Кроме того, на данный момент IOC проявляет интерес к малосернистой сырой нефти, тогда как до этого закупала сильно сернистые марки. Неизвестно, почему компания изменила предпочтения. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на осведомленный источник.
Ранее в СМИ сообщалось, на фоне рекордного падения цен на Urals на предыдущем тендере Индия закупила шесть миллионов баррелей.