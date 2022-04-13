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2 часа назад

Индийская компания отказалась покупать российскую нефть Urals

Vse42.ruиещё 2

Компания Indian Oil Corporation (IOC) исключила из закупки ряд марок нефти, в том числе российскую Urals.

Индийская компания отказалась от российской нефти Urals
Фото: ТАССТАСС

По данным зарубежных СМИ, Индийская государственная нефтеперерабатывающая компания отказалась закупать Thunder Horse, Das и Eugene Island.

Отмечается, что IOC приобретает энергоресурс не только для собственных нужд, но и для Chennai Petroleum, дочернего предприятия.

Кроме того, на данный момент IOC проявляет интерес к малосернистой сырой нефти, тогда как до этого закупала сильно сернистые марки. Неизвестно, почему компания изменила предпочтения. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на осведомленный источник.

Ранее в СМИ сообщалось, на фоне рекордного падения цен на Urals на предыдущем тендере Индия закупила шесть миллионов баррелей.

Компании,
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