На Илона Маска подали в суд из-за его жадности

Акционеры компании Twitter подали в суд на миллиардера Илона Маска, сообщает издание Bloomberg. Поводом для иска стала задержка Маском раскрытия информации о покупке доли в компании. Миллиардер должен был сделать это до 24 марта, а сделал только в начале апреля.

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Сокрытие факта покупки доли, утверждают истцы, позволило основателю и владельцу компаний Tesla и Space X купить много акций Twitter перед их скачком в цене, тогда как у других акционеров такой возможности не было, поскольку они не знали о входе Маска в число акционеров компании.