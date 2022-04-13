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48 минут назад

На Илона Маска подали в суд из-за его жадности

Газета.Ruиещё 3

Акционеры компании Twitter подали в суд на миллиардера Илона Маска, сообщает издание Bloomberg. Поводом для иска стала задержка Маском раскрытия информации о покупке доли в компании. Миллиардер должен был сделать это до 24 марта, а сделал только в начале апреля.

На Илона Маска подали в суд из-за его жадности
Фото: ReutersReuters

Сокрытие факта покупки доли, утверждают истцы, позволило основателю и владельцу компаний Tesla и Space X купить много акций Twitter перед их скачком в цене, тогда как у других акционеров такой возможности не было, поскольку они не знали о входе Маска в число акционеров компании.

По словам акционеров Twitter, когда Маск подал форму, раскрывающую его долю в компании, акции платформы выросли на 27%: с $39,31 1 апреля до $49,97 4 апреля.

Компании,
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