На Илона Маска подали в суд из-за его жадности

Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
1 час назад

На Илона Маска подали в суд

Секрет Фирмыиещё 4

Один из акционеров соцсети Twitter — Марк Бейн Раселл — подал в суд на американского предпринимателя Илона Маска за то, что тот вовремя не обнародовал данные о доле в компании и смог приобретать акции по более низкой цене. Ранее основатель Tesla и SpaceX рассказал, что у него есть 9,2% акций Twitter, после этого бумаги фирмы подскочили в цене на 25%. Входить в совет директоров предприниматель отказался — теперь сотрудники боятся с ним работать, поскольку ждут, что миллиардер продолжит критиковать соцсеть и не будет учитывать её интересы. Истец в заявлении утверждает, что Маск начал приобретать акции компании в январе, а к 14 апреля у него уже было более 5% бумаг соцсети. По закону предприниматель должен был уведомить об этом Комиссию по ценным бумагам и биржам США до 24 марта. Вместо того чтобы сообщить о приобретении акций, миллиардер продолжил покупку ценных бумаг и предоставил данные только 4 апреля, когда в его собственности находилось уже более 9% акций Twitter. После того как Маск рассказал о размере своей доли в Twitter, котировки резко пошли вверх. В документе отмечается, что инвесторы, которые продали свои акции Twitter между 24 марта 2022 года, когда Маск должен был сообщить о своей доле в Twitter, и 4 апреля 2022 года, понесли ущерб, поскольку упустили возможность заработать больше. В марте 2022 года миллиардер Илон Маск рассказал , что купил 9,2% ценных бумаг Twitter. Затем стоимость акций соцсети выросла на 25%. После того как Маск стал крупнейшим акционером компании, её сотрудники стали жаловаться , что им приходится работать в «очень напряжённой» обстановке. По их словам, работники не понимают, чего ждать от предпринимателя, так как он отказывается входить в совет директоров. Из-за этого в Twitter опасаются, что предприниматель будет и дальше критиковать соцсеть на аудиторию в 80 млн человек и не будет соблюдать её интересы. Одной из идей, озвученной Маском, стало предложение переоборудовать штаб-квартиру компании в Сан-Франциско в приют для бездомных и убрать рекламу для платных подписчиков. Фото: Heisenberg Media , CC BY 2.0

На Илона Маска подали в суд из-за его жадности
Фото: ReutersReuters
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители