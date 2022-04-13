На Илона Маска подали в суд из-за его жадности

Один из акционеров соцсети Twitter — Марк Бейн Раселл — подал в суд на американского предпринимателя Илона Маска за то, что тот вовремя не обнародовал данные о доле в компании и смог приобретать акции по более низкой цене. Ранее основатель Tesla и SpaceX рассказал, что у него есть 9,2% акций Twitter, после этого бумаги фирмы подскочили в цене на 25%. Входить в совет директоров предприниматель отказался — теперь сотрудники боятся с ним работать, поскольку ждут, что миллиардер продолжит критиковать соцсеть и не будет учитывать её интересы. Истец в заявлении утверждает, что Маск начал приобретать акции компании в январе, а к 14 апреля у него уже было более 5% бумаг соцсети. По закону предприниматель должен был уведомить об этом Комиссию по ценным бумагам и биржам США до 24 марта. Вместо того чтобы сообщить о приобретении акций, миллиардер продолжил покупку ценных бумаг и предоставил данные только 4 апреля, когда в его собственности находилось уже более 9% акций Twitter. После того как Маск рассказал о размере своей доли в Twitter, котировки резко пошли вверх. В документе отмечается, что инвесторы, которые продали свои акции Twitter между 24 марта 2022 года, когда Маск должен был сообщить о своей доле в Twitter, и 4 апреля 2022 года, понесли ущерб, поскольку упустили возможность заработать больше. В марте 2022 года миллиардер Илон Маск рассказал , что купил 9,2% ценных бумаг Twitter. Затем стоимость акций соцсети выросла на 25%. После того как Маск стал крупнейшим акционером компании, её сотрудники стали жаловаться , что им приходится работать в «очень напряжённой» обстановке. По их словам, работники не понимают, чего ждать от предпринимателя, так как он отказывается входить в совет директоров. Из-за этого в Twitter опасаются, что предприниматель будет и дальше критиковать соцсеть на аудиторию в 80 млн человек и не будет соблюдать её интересы. Одной из идей, озвученной Маском, стало предложение переоборудовать штаб-квартиру компании в Сан-Франциско в приют для бездомных и убрать рекламу для платных подписчиков. Фото: Heisenberg Media , CC BY 2.0