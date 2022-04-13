Рестораторы заявили о росте цен на алкоголь

Опрошенные РИА Новости российские рестораторы рассказали о росте цен на алкоголь на 20-50 процентов. Проблемой, по их словам, остается и дефицит алкогольных напитков.

«С [импортным] алкоголем критическое положение дел, фиксируется нехватка для покрытия всего рынка и резкое подорожание», - заявил управляющий партнер сети винных баров «Практика» Михаил Щербатых.

По его оценке, алкоголь для ресторанов в среднем подорожал на 20 процентов.

По данным омбудсмена ресторанного рынка Москвы Сергея Миронова, ранее цены на вино подскочили в два раза, но теперь вернулись к прежним показателям.

«А вот стоимость крепкого алкоголя увеличилась на 30-50 процентов и не снижается», - заявил он.

Это подтвердил и Щербатых. По его словам, ресторанам не хватает виски, арманьяка, коньяка и рома. В некоторых случаях причиной дефицита стала неотработанная логистика, в других - отсутствие возможности купить продукцию у производителя.

Миронов отметил, что, в частности, продукцию перестала поставлять компания Brown-Forman (Jack Daniel’s, Finlandia).

«Жесткие ограничения распространены на поставки крепкого американского алкоголя. С европейским проблема больше логистического характера. С вином такая же ситуация: какие-то поставщики не везут в Россию. Но находятся другие поставщики», - отметил он.