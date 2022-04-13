Рестораторы заявили о росте цен на алкоголь

Опрошенные РИА Новости российские рестораторы рассказали о росте цен на алкоголь на 20-50 процентов. Проблемой, по их словам, остается и дефицит алкогольных напитков.
«С [импортным] алкоголем критическое положение дел, фиксируется нехватка для покрытия всего рынка и резкое подорожание», - заявил управляющий партнер сети винных баров «Практика» Михаил Щербатых.
По его оценке, алкоголь для ресторанов в среднем подорожал на 20 процентов.
По данным омбудсмена ресторанного рынка Москвы Сергея Миронова, ранее цены на вино подскочили в два раза, но теперь вернулись к прежним показателям.
«А вот стоимость крепкого алкоголя увеличилась на 30-50 процентов и не снижается», - заявил он.
Это подтвердил и Щербатых. По его словам, ресторанам не хватает виски, арманьяка, коньяка и рома. В некоторых случаях причиной дефицита стала неотработанная логистика, в других - отсутствие возможности купить продукцию у производителя.
Миронов отметил, что, в частности, продукцию перестала поставлять компания Brown-Forman (Jack Daniel’s, Finlandia).
«Жесткие ограничения распространены на поставки крепкого американского алкоголя. С европейским проблема больше логистического характера. С вином такая же ситуация: какие-то поставщики не везут в Россию. Но находятся другие поставщики», - отметил он.
Ранее США запретили экспорт предметов роскоши в Россию на фоне украинского кризиса. В список запрещенных к экспорту товаров вошли около 570 позиций, в том числе алкоголь (ром, виски, бурбон, шампанское и другие), некоторые табачные изделия, косметика и парфюмерия, изделия из меха, некоторые предметы одежды и обуви, произведения искусства, ювелирные изделия, автомобили (в том числе электромобили) и мотоциклы.