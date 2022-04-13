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35 минут назад

Ozon начал выпускать телевизоры под собственным брендом

Говорит Москва

Маркетплейс купил торговую марку Hartens и в этом году планирует произвести более 100 тысяч устройств, они будут эксклюзивно продаваться на платформе Ozon.

Ozon начал выпускать телевизоры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сборка идёт на заводе «Квант» в Воронеже.

В компании рассказали «Коммерсанту», что наличие собственной торговой марки помогает маркетплейсу расширить предложения товаров по конкурентной цене для покупателей.

Свои марки электроники на фоне нарастающего дефицита запускают и другие технологические компании. В частности, Сбербанк выпустил в продажу телевизоры под брендом Sber, сеть «М.Видео» продаёт электронику под маркой Novex, а «Эльдорадо» — под торговый наименованием Hi.

Шульгин ушел с поста гендиректора Ozon

У «Яндекса» пока нет собственной марки телевизоров, но компания сотрудничает с более чем 20 брендами по установке на их устройства своей системы «Яндекс ТВ».

Компании,М.Видео,Коммерсант,Яндекс,Сбербанк России,
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