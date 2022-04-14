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58 минут назад

Еврокомиссия заявила о нарушении санкций ЕС из-за оплаты газа в рублях

Lenta.ruиещё 2

Еврокомиссия предупредила страны-члены ЕС о том, что указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях нарушает санкции Евросоюза. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Евросоюз предпредили об отвественности из-за оплаты газа в рублях
Фото: ReutersReuters

Из материала следует, что Еврокомиссия юридически проанализировала документ, после чего представила государствам-членам. Как считают в Брюсселе, указ российского лидера создает «новые правовые обстоятельства» при которых Россия будет контролировать транзакции и регулировать обменный курс в свою пользу. Данный механизм будет нарушать «ограничительные меры» Евросоюза по отношению Центробанку, утверждает источник.

Ранее сообщалось, что Германия потеряет 220 миллиардов евро (240 миллиардов долларов) при немедленном прекращении поставок энергоносителей, в том числе природного газа, из России.

Российские власти на фоне беспрецедентных западных санкций активизировали усилия по повышению роли рубля в мировой финансовой системе. Президент страны Владимир Путин подписал указ о переводе газовых контрактов с недружественными странами на оплату в российской валюте. Речь идет в первую очередь о европейских странах, на которых приходится большая часть контрактов «Газпрома».

Компании,Владимир Путин,Банк России,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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