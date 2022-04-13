Элитная вилла Абрамовича арестована во Франции

Во Франции наложили арест на виллу, которая принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Элитная недвижимость находится на юге Франции, на мысе Антиб, сообщает Daily Mail.
Там некогда проводили свой отдых герцог и герцогиня Виндзорские.
Цена поместья под названием «Шато де ла Кро» (Château de la Croë) составляет примерно 90 млн фунтов стерлингов (9,7 млрд рублей). Виллу построили в 1926 году. В ней насчитывается более дюжины спален, восемь ванных комнат. Здание окружают 12 акров леса и ровных газонов. В нескольких метрах от него — Средиземное море.
Абрамович приобрел поместье в 2001 году. Его восстановление обошлась ему примерно в 30 млн фунтов (3,2 млрд рублей). На крыше здания расположен 15-метровый бассейн, в подвале - огромный тренажерный зал и домашний кинотеатр.