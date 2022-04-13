Элитная вилла Абрамовича арестована во Франции

Во Франции наложили арест на виллу, которая принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Элитная недвижимость находится на юге Франции, на мысе Антиб, сообщает Daily Mail.

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Там некогда проводили свой отдых герцог и герцогиня Виндзорские.

Цена поместья под названием «Шато де ла Кро» (Château de la Croë) составляет примерно 90 млн фунтов стерлингов (9,7 млрд рублей). Виллу построили в 1926 году. В ней насчитывается более дюжины спален, восемь ванных комнат. Здание окружают 12 акров леса и ровных газонов. В нескольких метрах от него — Средиземное море.