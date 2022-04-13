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31 минуту назад

Матвиенко ужаснулась планам ФРГ национализировать структуры «Газпрома»

Lenta.ru

Возможную национализацию имущества «Газпрома» правительством Германии можно сравнить с «воровством, кражей, мошенничеством, преступлением в особо крупных размерах». Таким образом информацию о готовящемся в Берлине законопроекте прокомментировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после заседания с участием первого вице-премьера Андрея Белоусова, передает Интерфакс.

Матвиенко ужаснулась планам ФРГ национализировать структуры «Газпрома»
Фото: ТАССТАСС

«Но это же недопустимо — национализировать чужую собственность. Готовят закон целый!» — ужаснулась политик в ходе дискуссии.

Она предложила правительству придумать новые инструменты и проводить более решительные меры для предотвращения «рейдерства», потому что этот вопрос «волнует всех».

В России предложили национализировать самолеты Boeing и Airbus

Позднее Матвиенко выразила надежду на то, что закон в Германии не будет принят, в противном случае это будет уже «не Запад, не цивилизация, а дикий Запад». В то же время она исключила присвоение иностранного имущества в России даже в качестве ответной меры, подчеркнув, что Москва будет действовать цивилизованно в защите национальных интересов.

В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прорабатываемый Минфином ФРГ план национализации немецких компаний «Газпрома» и «Роснефти» стал бы серьезным нарушением международного права, всех правил и законов. По его словам, даже проработка вопроса является неприемлемой.

Позднее министерство экономики Германии передало холдинг Gazprom Germania, бывшую дочернюю компанию «Газпрома» с оборотом 24 миллиарда евро в 2019 году, под управление Федерального сетевого агентства (BNetzA). Перед этим в компании провели обыски.

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