Итальянская Lavazza прекратила работу в России

«Lavazza приняла решение приостановить всю деятельность в России. В связи с форс-мажорными обстоятельствами и невозможностью поставки нашей продукции на рынок компания также была вынуждена временно прекратить дистрибуцию на Украине», — сообщается в отчете компании за 2021-2022 финансовый год.

Lavazza объяснила решение растущими ценами на сырье в 2022 году и рисками, связанными с конфликтом, в том числе с ослаблением рубля. В релизе компании отметили, что в 2021 году цены на кофе — и на арабику и на робусту — выросли на 80%, в основном из-за сбоев в цепочках поставок и климатических условий. В Lavazza уверены, что все это повлияет на производство кофе и в 2022 году. Помимо этого в компании ожидают сокращение урожая из-за неблагоприятной погоды в текущем году.