Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
31 минуту назад

Итальянская Lavazza прекратила работу в России

Елена Прошина

Lavazza объявила о прекращении работы в России

Итальянская Lavazza прекратила работу в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Итальянская компания-производитель кофе и кофемашин Lavazza объявила о приостановке своей деятельности на территории России. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Lavazza приняла решение приостановить всю деятельность в России. В связи с форс-мажорными обстоятельствами и невозможностью поставки нашей продукции на рынок компания также была вынуждена временно прекратить дистрибуцию на Украине», — сообщается в отчете компании за 2021-2022 финансовый год.

Lavazza объяснила решение растущими ценами на сырье в 2022 году и рисками, связанными с конфликтом, в том числе с ослаблением рубля. В релизе компании отметили, что в 2021 году цены на кофе — и на арабику и на робусту — выросли на 80%, в основном из-за сбоев в цепочках поставок и климатических условий. В Lavazza уверены, что все это повлияет на производство кофе и в 2022 году. Помимо этого в компании ожидают сокращение урожая из-за неблагоприятной погоды в текущем году.

«К этой и без того сложной обстановке добавляется драматический геополитический сценарий, в котором конфликт между Россией и Украиной оказывает влияние на многие области», — добавили в компании.

Lavazza осуществляет свою деятельность с 1895 года. Компании принадлежит одноименный бренд, а также Carte Noire, Merrild и Kicking Horse.

Компании,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители