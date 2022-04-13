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42 минуты назад

Владелец «Нурофен» и Durex готовится к передаче российского бизнеса

Вероника Полынина

Британская компания Reckitt, владеющая брендами «Нурофен» и Durex, начала процесс передачи прав собственности на свой бизнес в России.

Владелец «Нурофен» и Durex готовится к передаче российского бизнеса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Компания Reckitt начала процесс, направленный на передачу права собственности на свой российский бизнес, который может включать передачу третьей стороне или нашим местным сотрудникам», - говорится в сообщении на сайте компании.

Решение о передаче прав собственности на российский бизнес стало следствием объявленного 23 марта решения о заморозке капиталовложений, рекламы, спонсорства и продвижения в России.

В компании подчеркнули, что совместно с новыми владельцами российского бизнеса продолжат работать над «деталями различных вариантов, доступных для обеспечения упорядоченного процесса».

В Reckitt пообещали сделать все возможное, чтобы российские сотрудники продолжили работать на постоянной основе, и обязались выплачивать им зарплату до конца 2022 года.

Помимо «Нурофена» и Durex, Reckitt владеет торговыми марками Calgon, Vanish, Clearasil, Dettol, Contex, Finish, Strepsils, Veet, Air Wick, Cillit Bang, Gaviscon, Harpic и др.

Компании,
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