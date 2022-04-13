Популярная сеть отелей отказалась заселять россиян за границей

Популярная испанская сеть RIU Hotels&Resorts с 13 апреля перестала сотрудничать с российским рынком. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

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В АТОР добавили, что, начиная с сегодняшнего дня и до дальнейшего уведомления, сеть не будет принимать новые бронирования, со старыми заселиться можно. RIU будет отказывать в приеме как организованным, так и самостоятельным туристам за границей, уточнили в ассоциации.

На данный момент официальный сайт сети отелей недоступен в России, на него можно зайти только через сервисы VPN.

Отмечается, что RIU пользовались популярностью у граждан РФ, занимая лидирующие позиции в их предпочтениях в Мексике, ОАЭ, Доминикане, а также имели спрос на Мальдивах и Шри-Ланке.