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42 минуты назад

Европейская сеть отелей перестала заселять россиян

Елена Прошина

Популярная испанская сеть RIU Hotels&Resorts с 13 апреля перестала сотрудничать с российским рынком. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Популярная сеть отелей отказалась заселять россиян за границей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В АТОР добавили, что, начиная с сегодняшнего дня и до дальнейшего уведомления, сеть не будет принимать новые бронирования, со старыми заселиться можно. RIU будет отказывать в приеме как организованным, так и самостоятельным туристам за границей, уточнили в ассоциации.

На данный момент официальный сайт сети отелей недоступен в России, на него можно зайти только через сервисы VPN.

Отмечается, что RIU пользовались популярностью у граждан РФ, занимая лидирующие позиции в их предпочтениях в Мексике, ОАЭ, Доминикане, а также имели спрос на Мальдивах и Шри-Ланке.

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В настоящее время российские туроператоры составили коллективное письмо и отправили его руководству сети отелей, обратив в нем внимание на нарушение принципов равноправия и уважения человеческого достоинства по национальному признаку, а также прав множества международных конвенций и законов. Ответа от RIU пока нет.

Компании,Ассоциация туроператоров России,
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