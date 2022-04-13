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2 часа назад

Стало известно о существенном подорожании услуг маникюра в Москве

Мослента

О существенном подорожании услуг маникюра в Москве рассказала «Мосленте» основательница сети салонов красоты и маникюра «Маникюрофф» Ирина Голубовская. Она сообщила, что некоторые специалисты подняли цены до 50 процентов.

В Москве существенно подорожали услуги маникюра
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом, по ее словам, подход к проблеме на рынке разделился. «Несомненно, себестоимость продуктов и процедур возросла. Владельцы бизнеса пошли по двум направлениям. Есть те, кто сразу поднял цены — кто-то на 200 рублей, кто-то на 50 процентов, а другая часть держит прайс на прежнем уровне», — рассказала она.

Голубовская связывает подорожание услуг с ценой используемых в бизнесе материалов. Их поставляют, в основном, из-за границы, и стоимость привязана к доллару. Когда он вырос, выросла и цена в рублях. С укреплением отечественной валюты многие поставщики стали снижать цену. Но не все, как стало известно. Есть те, кто не спешит возвращаться к прежнему прайсу.

Компании,
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