В Москве существенно подорожали услуги маникюра

О существенном подорожании услуг маникюра в Москве рассказала «Мосленте» основательница сети салонов красоты и маникюра «Маникюрофф» Ирина Голубовская. Она сообщила, что некоторые специалисты подняли цены до 50 процентов.

При этом, по ее словам, подход к проблеме на рынке разделился. «Несомненно, себестоимость продуктов и процедур возросла. Владельцы бизнеса пошли по двум направлениям. Есть те, кто сразу поднял цены — кто-то на 200 рублей, кто-то на 50 процентов, а другая часть держит прайс на прежнем уровне», — рассказала она.