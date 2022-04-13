Поставщик труб Tenaris приостановил работу в России

Компания - поставщик труб и сопутствующих услуг для энергетики Tenaris приостановила все продажи и закупки в России. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в среду на сайте компании.

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"Tenaris приостановила все продажи и закупки в России", - говорится в заявлении.

Уточняется также, что компания приняла решение списать свои инвестиции в совместный с российской компанией "Северсталь" проект.