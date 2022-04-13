Поставщик труб Tenaris приостановил работу в России

Компания - поставщик труб и сопутствующих услуг для энергетики Tenaris приостановила все продажи и закупки в России. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в среду на сайте компании.
"Tenaris приостановила все продажи и закупки в России", - говорится в заявлении.
Уточняется также, что компания приняла решение списать свои инвестиции в совместный с российской компанией "Северсталь" проект.
"Северсталь" и Tenaris в феврале 2019 года заявили о намерении создать совместное предприятие по производству сварных труб в Западной Сибири. Предварительный срок ввода в эксплуатацию комплекса был запланирован на 2022 год, а выход на полную мощность ожидался в 2024 году.