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1 час назад

Reuters: китайская CNOOC готовится уйти из Британии и США из-за санкционных опасений

ТАССиещё 1

Китайская национальная офшорная нефтяная корпорация (CNOOC) готовится уйти из Великобритании, Канады и США из-за опасений того, что западные страны могут ввести против нее санкции. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Нефтяной гигант КРН решил уйти из США и Британии из-за опасений
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что CNOOC, которая зашла на рынки этих трех государств в 2013 году путем приобретения канадского производителя нефти Nexen за $15,1 млрд, теперь собирается обратить более пристальное внимание на проекты в Африке и Латинской Америке, в том числе в Бразилии, Гайане и Уганде. По подсчетам Reuters, в настоящий момент нефтяной гигант имеет доли в крупных месторождениях в Северном море, Мексиканском заливе, а также осуществляет разработку битуминозных песков в Канаде, производя около 220 тыс. баррелей нефти в сутки в данном регионе.

По сведениям Reuters, в настоящее время компания пытается продать "маргинальные и трудно управляемые активы" в Великобритании, Канаде и США. Агентство уточнило, что подобное стремление обусловлено сложностями, с которыми руководство CNOOC сталкивается при работе на Западе. В частности, топ-менеджерам не разрешают въезжать на территорию США, хотя специалисты китайского гиганта заинтересованы в получении информации о том, как идет процесс добычи нефти в глубоких водах Мексиканского залива.

В конце марта Reuters проинформировало, что CNOOC наняла Bank of America, чтобы начать подготовку к официальной продаже своих активов в Северном море. Компания запустила процедуру пересмотра своего глобального портфолио в преддверии нового размещения своих акций на Шанхайской фондовой бирже.

CNOOC занимается добычей углеводородов на морском шельфе, основные ее месторождения находятся в Бохайском заливе Желтого моря. Компания имеет активы в более чем 20 странах и регионах.

Компании,Bank of America,
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