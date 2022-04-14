Ретейлеры сообщили о взрывном спросе на российскую технику

Продажи брендов российской бытовой техники в марте 2022 года выросли на 50-70% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом РБК рассказал представитель ретейлера «М.Видео-Эльдорадо».

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По словам собеседника издания, российские бренды показывают более высокую динамику, чем в среднем рынок бытовой техники.

«Российское и белорусское производство техники представлено несколькими достаточно известными брендами — «Витязь», «Атлант», Pozis, Flama, «Дарина», Gefest, «Бирюса». Это в основном бытовая техника для дома и кухни — холодильники, морозильные камеры, стиральные машины, плиты, телевизоры и так далее», - рассказал представитель «М.Видео-Эльдорадо».

В ретейлере «Ситилинк» сообщили о росте продаж российских брендов Digma, Oklick, Starwind, Sunwind и PC PET на 81% в феврале и на 60% в марте по сравнению с аналогичными периодами 2021 года.

Представитель «Холодильник.ру» рассказал, что техника российского и белорусского производства показала рост в 2 раза, а по некоторым категориям — в 2,5 раза по отношению к прошлому году.

По мнению коммерческого директора «Холодильник.ру» Алексея Погудалова, российские и белорусские бренды не смогут полностью заменить ассортимент, который был представлен на рынке еще полтора месяца назад. По его словам, российская и белорусская техника представлена в основном в среднем и ниже среднего ценовых сегментах. Есть категории товаров, которые вообще не производятся в РФ и Белоруссии. В первую очередь это встраиваемая техника и кофемашины.