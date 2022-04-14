В Гамбурге конфисковали суперъяхту сестры Усманова

Власти Гамбурга конфисковали суперъяхту Dilbar российского миллиардера Алишера Усманова, установив, что ее законной владелицей является Гульбахар Исмаилова, которую называют сестрой бизнесмена. Об этом пишет Bloomberg.

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В Гамбурге 156-метровое судно проходило переоборудование, 8 марта яхту задержали в порту.

По данным Министерства финансов США, крупнейшая яхта в мире, названная в честь матери Усманова, оценивается в 600-750 млн долларов. Судно оборудовано 25-метровым бассейном и двумя вертолетными площадками.

Федеральное управление по борьбе с преступностью Германии заявило в среду, что ему удалось установить владелицу яхты. Ею оказалась сестра Усманова Гульбахор Исмаилова, на которую также распространяются санкции Запада.

«Роскошная яхта Dilbar подпадает под действие санкций и может быть законно конфискована в Гамбурге», — сообщила полиция, отметив, что ее владелицу пытались скрыть через офшоры.

В полиции сообщили, что судно конфисковано и не может быть «продано, сдано в аренду или передано в залог».