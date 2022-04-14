Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
4 часа назад

В Германии нашли основания для задержки суперъяхты Усманова

Вероника Полынина

Власти Гамбурга нашли основания для конфискации суперъяхты Dilbar российского миллиардера Алишера Усманова, установив, что ее законной владелицей является Гульбахар Исмаилова, которую называют сестрой бизнесмена. Об этом пишет Bloomberg.

В Германии нашли основания для задержки суперъяхты Усманова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Гамбурге 156-метровое судно проходило переоборудование, 8 марта яхту задержали в порту.

По данным Министерства финансов США, крупнейшая яхта в мире, названная в честь матери Усманова, оценивается в 600-750 млн долларов. Судно оборудовано 25-метровым бассейном и двумя вертолетными площадками.

Федеральное управление по борьбе с преступностью Германии заявило в среду, что ему удалось установить владелицу яхты. Ею оказалась сестра Усманова Гульбахор Исмаилова, на которую также распространяются санкции Запада.

«Роскошная яхта Dilbar подпадает под действие санкций и может быть законно конфискована в Гамбурге», — сообщила полиция, отметив, что ее владелицу пытались скрыть через офшоры.

В полиции сообщили, что судно конфисковано и не может быть «продано, сдано в аренду или передано в залог».

Основатель USM Holdings Алишер Усманов попал в санкционный список Евросоюза 28 февраля.

Компании,Алишер Усманов,Казначейство США,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители