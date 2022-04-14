Один из крупнейших добытчиков золота решил продать активы в России

Одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России Petropavlovsk рассматривает возможность продажи российских активов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании.

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Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в пятерку крупнейших российских золотодобытчиков. Головная компания группы - Petropavlovsk PLC - зарегистрирована в Великобритании.

13 апреля рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Petropavlovsk PLC до "SD" (выборочный дефолт) после того, как компания сообщила, что пропустила срок выплаты процентов по кредиту Газпромбанка. Об этом сообщал «Интерфакс».

Petropavlovsk 30 марта начал переговоры с консультантами и Газпромбанком о возможной реструктуризации долга. Из-за санкций Великобритании в отношении Газпромбанка, подразумевающих замораживание активов, компания испытывает трудности со сбытом золота и обслуживанием долга.