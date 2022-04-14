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23 минуты назад

Производитель золота Petropavlovsk задумался о продаже активов в России

Вероника Полынина

Одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России Petropavlovsk рассматривает возможность продажи российских активов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании.

Один из крупнейших добытчиков золота решил продать активы в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в пятерку крупнейших российских золотодобытчиков. Головная компания группы - Petropavlovsk PLC - зарегистрирована в Великобритании.

13 апреля рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Petropavlovsk PLC до "SD" (выборочный дефолт) после того, как компания сообщила, что пропустила срок выплаты процентов по кредиту Газпромбанка. Об этом сообщал «Интерфакс».

Petropavlovsk 30 марта начал переговоры с консультантами и Газпромбанком о возможной реструктуризации долга. Из-за санкций Великобритании в отношении Газпромбанка, подразумевающих замораживание активов, компания испытывает трудности со сбытом золота и обслуживанием долга.

У Petropavlovsk есть кредит от Газпромбанка на 200 млн долларов и кредитные линии российских «дочек» примерно на 86,7 млн долларов. По условиям этих обязательств Газпромбанк выкупает 100% производимого Petropavlovsk золота.

Компании,Petropavlovsk PLC,Газпромбанк,
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