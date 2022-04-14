Petropavlovsk задумалась о продаже активов в России

Золотодобывающая компания Petropavlovsk, которая столкнулась с трудностями с обслуживанием долга и сбытом золота, нанял консалтинговую компанию AlixPartners для анализа вариантов выхода из сложившейся ситуации, передает «Интерфакс».

Фото: Petropavlovsk Petropavlovsk

Отмечается, что компания в том числе рассматривает продажу долей в действующих российских активах.

После того, как Великобритания ввела санкции в отношении «Газпрома» и заморозила активы компании, перед Petropavlovsk возникли проблемы по части обслуживания долга в этом банке. Компания не смогла выплатить уже два платежа: на $560 тыс. (по кредиту на общую сумму $200 млн) и эквивалент $9,5 млн (по кредитным линиям российских «дочек» примерно на $86,7 млн), пишет «Интерфакс».

По условиям этих обязательств Petropavlovsk обязан продавать «Газпромбанку» 100% производимого золота. В настоящее время компания рассматривает другие возможности сбыта, в том числе договоренности с новыми покупателями, при условии, что «Газпромбанк» даст на это согласие.