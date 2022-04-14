Онлайн-ретейлер Ozon запустил агрегатор бронирования отелей, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление компании.

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«Ozon запустил бронирование отелей в формате агрегатора. Выбрать вариант проживания можно из 70 тысяч предложений внутри страны и в странах, доступных для посещения», - говорится в сообщении.

Предложения сервиса в настоящий момент агрегируются с сайтов онлайн-бронирования. В будущем компания планирует создать маркетплейс с личным кабинетом для объектов размещения. Отели смогут подключаться к нему напрямую, управлять ценами и генерировать спецпредложения.

Пользователи Ozon Travel могут оплатить проживание российской банковской картой из любой точки мира.

В пресс-службе компании отметили, что стоимость гостиницы на сервисе не будет отличаться от рыночной и не превысит предложений на сайтах-агрегаторах. При этом постоянные клиенты Ozon смогут оплатить баллами до 99% стоимости брони.

Для того, чтобы забронировать отель, пользователю нужно зайти на сайт или в мобильное приложение Ozon и выбрать в верхнем меню Ozon Travel, а далее перейти в категорию «Отели».

Ранее сервис Ozon Travel предоставлял возможность покупки авиа и железнодорожных билетов.