Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
1 час назад

Ozon запустил агрегатор бронирования отелей

Онлайн-ретейлер Ozon запустил агрегатор бронирования отелей, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление компании.

Ozon запустил агрегатор бронирования отелей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ozon запустил бронирование отелей в формате агрегатора. Выбрать вариант проживания можно из 70 тысяч предложений внутри страны и в странах, доступных для посещения», - говорится в сообщении.

Предложения сервиса в настоящий момент агрегируются с сайтов онлайн-бронирования. В будущем компания планирует создать маркетплейс с личным кабинетом для объектов размещения. Отели смогут подключаться к нему напрямую, управлять ценами и генерировать спецпредложения.

Пользователи Ozon Travel могут оплатить проживание российской банковской картой из любой точки мира.

В пресс-службе компании отметили, что стоимость гостиницы на сервисе не будет отличаться от рыночной и не превысит предложений на сайтах-агрегаторах. При этом постоянные клиенты Ozon смогут оплатить баллами до 99% стоимости брони.

Для того, чтобы забронировать отель, пользователю нужно зайти на сайт или в мобильное приложение Ozon и выбрать в верхнем меню Ozon Travel, а далее перейти в категорию «Отели».

Ранее сервис Ozon Travel предоставлял возможность покупки авиа и железнодорожных билетов.

Напомним, что 5 марта крупнейший онлайн-сервис бронирования гостиниц Booking.com объявил о приостановке деятельности в России. До этого российским пользователям стал недоступен сервис бронирования апартаментов Airbnb.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители