Онлайн-ретейлер Ozon запустил агрегатор бронирования отелей, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление компании.
«Ozon запустил бронирование отелей в формате агрегатора. Выбрать вариант проживания можно из 70 тысяч предложений внутри страны и в странах, доступных для посещения», - говорится в сообщении.
Предложения сервиса в настоящий момент агрегируются с сайтов онлайн-бронирования. В будущем компания планирует создать маркетплейс с личным кабинетом для объектов размещения. Отели смогут подключаться к нему напрямую, управлять ценами и генерировать спецпредложения.
Пользователи Ozon Travel могут оплатить проживание российской банковской картой из любой точки мира.
В пресс-службе компании отметили, что стоимость гостиницы на сервисе не будет отличаться от рыночной и не превысит предложений на сайтах-агрегаторах. При этом постоянные клиенты Ozon смогут оплатить баллами до 99% стоимости брони.
Для того, чтобы забронировать отель, пользователю нужно зайти на сайт или в мобильное приложение Ozon и выбрать в верхнем меню Ozon Travel, а далее перейти в категорию «Отели».
Ранее сервис Ozon Travel предоставлял возможность покупки авиа и железнодорожных билетов.
Напомним, что 5 марта крупнейший онлайн-сервис бронирования гостиниц Booking.com объявил о приостановке деятельности в России. До этого российским пользователям стал недоступен сервис бронирования апартаментов Airbnb.