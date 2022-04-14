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1 час назад

В мире появится первая криптовалютная карта

Lenta.ruиещё 1

Криптокомпания Nexo объявила, что готовится в партнерстве с платежной системой Mastercard запустить первую в мире платежную карту, обеспеченную криптовалютой. Об этом пишет Reuters.

В мире появится первая криптовалютная карта
Фото: ReutersReuters

Карта на первом этапе появится в отдельных странах Европы. Пользователи смогут тратить деньги, не продавая своих цифровых активов: они будут служить залогом по кредиту. Обычно кредитные карты ничем не обеспечены, по ним установлены лимиты.

Карта привязана к предоставляемой Nexo кредитной линии, обеспеченной криптоактивами, и расплатиться ей можно почти в 100 миллионах торговых точек по всему миру, где принимается Mastercard. Владельцы карт смогут тратить средства в эквиваленте 90 процентов стоимости их криптовалют.

У россиян, по оценкам правительства, могут быть криптоактивы на сумму более чем в 10 триллионов рублей. Криптокошельки есть уже более чем у 10 миллионов «молодых людей», рассказывал премьер-министр Михаил Мишустин.

Компании,Михаил Мишустин,
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