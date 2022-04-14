В московский суд поступил иск к Chanel на 100 млн рублей

Басманный суд Москвы зарегистрировал иск к Chanel на 100 миллионов рублей, сообщает РИА «Новости».
«Иск Марии Чебан, Андрея Сергеева и Анастасии Страниной к ООО «Шанель» поступил в суд и зарегистрирован», — рассказали в суде.
Истцы требуют компенсации морального вреда. Дата рассмотрения пока не назначена.
Ранее россиянка Лиза Литвин рассказала в соцсетях, как пришла купить сумку Chanel в дубайский бутик бренда. По ее словам, перед оплатой покупки ее попросили подписать бумагу, что она не будет носить вещи Chanel в России. При этом позже Chanel назвали фейком сообщения об ограничении продаж для россиян. Бренд сообщил, что проблема была в блокировке карточного счета, а не в гражданстве покупательницы.
Вскоре отечественные звезды, например, Виктория Боня, начали выкладывать в соцсетях видео, как они разрезают сумки бренда. Телеведущая Ольга Бузова потребовала вернуть деньги за купленные ею товары в бутиках Chanel.