В московский суд поступил иск к Chanel на 100 млн рублей

Ранее россиянка Лиза Литвин рассказала в соцсетях, как пришла купить сумку Chanel в дубайский бутик бренда. По ее словам, перед оплатой покупки ее попросили подписать бумагу, что она не будет носить вещи Chanel в России. При этом позже Chanel назвали фейком сообщения об ограничении продаж для россиян. Бренд сообщил, что проблема была в блокировке карточного счета, а не в гражданстве покупательницы.