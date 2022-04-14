Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
3 минуты назад

В московский суд поступил иск к Chanel на 100 млн рублей

Газета.Ru

Басманный суд Москвы зарегистрировал иск к Chanel на 100 миллионов рублей, сообщает РИА «Новости».

В московский суд поступил иск к Chanel на 100 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Иск Марии Чебан, Андрея Сергеева и Анастасии Страниной к ООО «Шанель» поступил в суд и зарегистрирован», — рассказали в суде.

Истцы требуют компенсации морального вреда. Дата рассмотрения пока не назначена.

Ранее россиянка Лиза Литвин рассказала в соцсетях, как пришла купить сумку Chanel в дубайский бутик бренда. По ее словам, перед оплатой покупки ее попросили подписать бумагу, что она не будет носить вещи Chanel в России. При этом позже Chanel назвали фейком сообщения об ограничении продаж для россиян. Бренд сообщил, что проблема была в блокировке карточного счета, а не в гражданстве покупательницы.

Вскоре отечественные звезды, например, Виктория Боня, начали выкладывать в соцсетях видео, как они разрезают сумки бренда. Телеведущая Ольга Бузова потребовала вернуть деньги за купленные ею товары в бутиках Chanel.

Компании,Андрей Сергеев,Виктория Боня,Ольга Бузова,Chanel,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители