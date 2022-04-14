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38 минут назад

Польша оспорит решение европейского суда в пользу «Газпрома»

Lenta.ruиещё 3

Польская PGNiG оспорила решение суда ЕС, который ранее отклонил ее жалобу к Еврокомиссии (ЕК), приняв решение в пользу «Газпрома». Об этом говорится на сайте компании.

Польша оспорит решение европейского суда в пользу «Газпрома»
Фото: Wojciech Kardas / Agencja Gazeta / ReutersWojciech Kardas / Agencja Gazeta / Reuters

«PGNiG поддерживает прежнюю негативную оценку обязательств "Газпрома", принятых в рамках урегулирования антимонопольного разбирательства Еврокомиссии. По оценке компании, они не обеспечили восстановления конкуренции на газовом рынке Центральной и Восточной Европы», — отмечается в сообщении.

В феврале Общий суд Евросоюза отклонил иск PGNiG. Она требовала отменить решение ЕК по антимонопольному делу против «Газпрома». Расследование в отношении российской компании было начато в 2012 году. В 2015 году ей выдвинули официальные обвинения из-за деятельности в Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии. Разбирательство шло три года, «Газпром» смог избежать штрафов.

Теперь PGNiG надеется, что суд разделит доводы, изложенные в апелляции, и что действия «Газпрома», связанные со «злоупотреблением доминирующим положением, встретят решительный ответ со стороны Еврокомиссии». Польская сторона добивается этого, чтобы «обеспечить равные условия конкуренции на европейском рынке газа».

Компании,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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