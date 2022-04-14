Польша оспорит решение европейского суда в пользу «Газпрома»

Польская PGNiG оспорила решение суда ЕС, который ранее отклонил ее жалобу к Еврокомиссии (ЕК), приняв решение в пользу «Газпрома». Об этом говорится на сайте компании.

Фото: Wojciech Kardas / Agencja Gazeta / Reuters Wojciech Kardas / Agencja Gazeta / Reuters

«PGNiG поддерживает прежнюю негативную оценку обязательств "Газпрома", принятых в рамках урегулирования антимонопольного разбирательства Еврокомиссии. По оценке компании, они не обеспечили восстановления конкуренции на газовом рынке Центральной и Восточной Европы», — отмечается в сообщении.

В феврале Общий суд Евросоюза отклонил иск PGNiG. Она требовала отменить решение ЕК по антимонопольному делу против «Газпрома». Расследование в отношении российской компании было начато в 2012 году. В 2015 году ей выдвинули официальные обвинения из-за деятельности в Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии. Разбирательство шло три года, «Газпром» смог избежать штрафов.