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53 минуты назад

Huhtamaki прекращает все операции в России

Елена Прошина

Ведущий мировой производитель одноразовой посуды и упаковки — финская Huhtamaki — приняла решение прекратить все операции в России. Об этом сообщается на сайте компании.

Huhtamaki прекращает все операции в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Huhtamaki инициирует процесс прекращения своих российских операций… Это решение последовало за принятой ранее приостановкой всех инвестиций в РФ после начала вторжения в Украину», — говорится в сообщении.

В компании считают, что «текущее развитие ситуации», равно как и долгосрочные перспективы, помешают реализации стратегии роста организации в России. Также в сообщении отмечается, что Huhtamaki «изучит рынок для потенциальных покупателей и сохранит свою деятельность в течение этого переходного периода при условии наличия цепочки поставок для выполнения своих договорных и нормативных обязательств и защиты сотрудников и клиентов».

Компании,
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