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51 минуту назад

Объявлен покупатель активов сервиса «Ситимобил»

Lenta.ruиещё 1

O2O-холдинг — совместное предприятие Сбера и VK — продаст часть активов сервиса такси «Ситимобил» управляющей компании People&People. Об этом сообщается на сайте Сбера.

Объявлен покупатель активов сервиса «Ситимобил»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Стороны подписали юридически обязывающие документы о продаже. Сумма сделки не разглашается, в ее периметр войдет технологическая платформа сервиса, бренд и каналы привлечения клиентов. Каршеринг-сервис «Ситидрайв» и топливная платформа продолжат свою работу в составе О2О-холдинга.

Закрытие сделки планируется во II квартале 2022 года.

В портфель People&People входит компания «Таксовичкоф». Сделка позволит ей увеличить долю на рынке агрегаторов такси и расширить географию присутствия, включая все города-миллионники России, что сделает такси доступнее для жителей городов.

«Ситимобил» присутствует в 80 городах России, оборот в прошлом году превысил 54 миллиарда рублей. Выручка «Транс-Миссии» за 2020 год составила 386 миллионов. По последним данным на конец третьего квартала 2021-го, компания работала в 47 городах в четырех странах (помимо России она присутствует в Казахстане, Таджикистане и Белоруссии).

«Ситимобил» заявил о прекращении работы в начале марта, последним днем было объявлено 15 апреля.

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