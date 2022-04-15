Одна из стран начала платить за российский газ в рублях

Министр экономики Армении Ваган Керобян заявил, что страна начала осуществлять платежи за газ из России в рублях. Об этом он сообщил в интервью РБК.

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Керобян объяснил, что Армения начала платить за российский газ в рублях, поскольку считает нужным двигаться к национальным валютам в расчетах между странами-участницами ЕАЭС . «С российской стороны есть продвижение в этом направлении», — отметил он.

Министр добавил, что последние несколько платежей за газ Армения осуществила именно в рублях по соответствующему курсу». По его словам, ценообразование формируется в долларах. Эту возможность подтвердил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Действительно, контракт «Газпрома» на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется», — отметил он.