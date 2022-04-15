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1 час назад

"Известия": Роспотребнадзор примет участие в иске к Apple после ухода компании из РФ

Газета.Ru

Роспотребнадзор примет участие в иске против американской корпорации Apple после того, как компания объявила о своем уходе из России и приостановила продажи своей продукции. Об этом сообщает газета «Известия».

Роспотребнадзор примет участие в иске к Apple
Фото: ReutersReuters

Пресненский суд Москвы принял к рассмотрению заявление от «Общественной потребительской инициативы» к российскому филиалу ООО «Эппл Рус». В документе содержится требование о признании противоправным решение приостановить ответчиком импорт, продажу и техобслуживание.

«Общественная организация требует признать противоправными действия ответчика, который приостановил импорт, продажу и техобслуживание продукции в России, понудить компанию прекратить эти действия, а также арестовать счета и имущество дочерней структуры», — отмечает газета.

Роспотребнадзор уведомил суд о том, что вступит в дело с тем, чтобы дать заключение. Ведомство намерено озвучить позицию в суде после ознакомления с материалами дела и пояснениями стороны.

По словам главы «Общественной потребительской инициативы» Олега Павлова, первое заседание суда состоится уже в ближайшее время.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин призвал создать в России аналоги магазинов мобильных приложений. По его словам, App Store и Google Play могут скоро запретить скачивать приложения россиянам.

Компании,Олег Павлов,Михаил Мишустин,Google,Роспотребнадзор,Apple,
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