Роспотребнадзор примет участие в иске к Apple

Роспотребнадзор примет участие в иске против американской корпорации Apple после того, как компания объявила о своем уходе из России и приостановила продажи своей продукции. Об этом сообщает газета «Известия».

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Пресненский суд Москвы принял к рассмотрению заявление от «Общественной потребительской инициативы» к российскому филиалу ООО «Эппл Рус». В документе содержится требование о признании противоправным решение приостановить ответчиком импорт, продажу и техобслуживание.

«Общественная организация требует признать противоправными действия ответчика, который приостановил импорт, продажу и техобслуживание продукции в России, понудить компанию прекратить эти действия, а также арестовать счета и имущество дочерней структуры», — отмечает газета.

Роспотребнадзор уведомил суд о том, что вступит в дело с тем, чтобы дать заключение. Ведомство намерено озвучить позицию в суде после ознакомления с материалами дела и пояснениями стороны.

По словам главы «Общественной потребительской инициативы» Олега Павлова, первое заседание суда состоится уже в ближайшее время.