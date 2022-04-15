Банкам могут предоставить каникулы на уплату взносов в АСВ

Кредитным организациям могут разрешить прекратить делать взносы в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) до начала 2023 года. Банк России и Минфин рассматривают это предложение, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на их представителей.

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По данным газеты, Ассоциация банков России (АБР) выступила с инициативой ввести каникулы на уплату взносов в АСВ до 1 января 2023 года. Прежде всего, по мнению АБР, это необходимо организациям с базовой лицензией. Отмена обязательных взносов в АСВ позволит банкам сэкономить около 200 млрд рублей и компенсировать часть убытков по процентным ставкам. Такую оценку "Известиям" дал вице-президент АБР Алексей Войлуков. Кредитные организации положительно оценили возможное послабление.

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Пресс-служба АСВ сообщила изданию, что введение каникул для банков на уплату взносов, напротив, сократит возможности по поддержке экономики. В ассоциации отметили, что при наступлении страховых случаев может возникнуть необходимость компенсировать расходы фонда на выплаты за счет иных источников финансирования, включая бюджетные средства РФ. Там добавили, что накопительный характер формирования фонда обязательного страхования вкладов является базовым принципом этой системы. АРБ при этом считает, что АСВ может пополнить фонд за счет кредита от Банка России. Такая практика уже применялась, отмечает Войлуков.

В 2015-2017 годах Банк России предоставил АСВ кредитную линию с одобренным лимитом 1,030 трлн рублей для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. В рамках этой линии агентство получило 842 млрд рублей, которые были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам. Последний транш от Банка России был получен 23 октября 2017 года, а в конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил агентству начать возврат средств.

В общей сложности на погашение кредита АСВ направило Банку России 715,2 млрд рублей (684 млрд рублей - в счет погашения основной суммы долга, 31,2 млрд рублей - в счет погашения задолженности по процентам). В том числе 75,2 млрд рублей выплачено в 2022 году (69 млрд рублей - по основному долгу, 6,2 млрд рублей - по процентам). Остаток задолженности АСВ на текущий момент составляет 158 млрд рублей без учета процентов.