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1 час назад

Приложение Альфа-Банка исчезло из App Store

Лера Букина

Приложение «Альфа-Банк» на платформе iOS перестало быть доступным для скачивания и обновления в магазине App Store. Об этом сообщает РБК.

Приложение Альфа-Банка исчезло из App Store
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После перехода по ссылке с сайта банка для скачивания приложения в App Store возникает сообщение, что «приложение недоступно в вашей стране или регионе».

6 апреля власти США расширили санкции против российского банковского сектора. В список SDN (specially designated nationals) попал, в частности, Альфа-банк. С конца февраля в него уже попали ВТБ, Промсвязьбанк, «Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк. Американские граждане и структуры должны завершить все транзакции и отношения с Альфа-банком до 6 мая.

Ранее сообщалось, что мобильное приложение Сбербанка на фоне санкций, введенных против РФ, стало недоступно для скачивания и обновлений в Google Play. С 12 апреля приложение «Сбербанк Онлайн» на платформе iOS стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store. Отмечается, что уже установленные приложения продолжают функционировать без ограничений.

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