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38 минут назад

"Мегафон" объединит видеосервисы START и "МегафонТВ" в одну платформу

ТАСС

Сотовый оператор "Мегафон" объединит видеосервисы START и "Мегафон ТВ" в единую платформу. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба оператора со ссылкой на директора по стратегии и развитию бизнеса компании Александра Соболева.

START и «МегафонТВ» объединят в одну платформу
Фото: ТАССТАСС

"Уже в момент приобретения нами доли в START в 2020 году мы говорили о том, что оба продукта в портфеле компании комплементарны друг другу и у каждого из них есть своя уникальная аудитория. Мы готовы к объединению этих двух площадок в одну, чтобы дать максимальное удобство пользователям", - сказал Соболев.

В свою очередь генеральный директор START Дмитрий Гудумак считает, что объединение двух сервисов позволит видеоплатформе значительно нарастить базу подписчиков и занять еще более значимое место на рынке.

Переход на новый формат, как отмечается, планируется с мая этого года, а после слияния двух платформ, на видеосервисе START появится новое контентное предложение для клиентов.

START - российский видеосервис, запущенный в октябре 2017 года компанией Yellow, Black and White. Материнской компанией является "Мегафон". "МегафонТВ" позволяет смотреть различные каналы по подписке в режиме онлайн, а также фильмы и сериалы из каталога оператора.

Компании,Александр Соболев,Мегафон,
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