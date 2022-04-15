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1 час назад

«Газпром» отчитался о резком сокращении поставок газа в Европу

Ura.Ruиещё 2

«Газпром» сократил поставки газа в Европу на 26,4%. Об этом сообщается в официальном telegram-канале компании.

«Газпром» отчитался о резком сокращении поставок газа в Европу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 44,6 млрд кубометров — на 26,4% (или 16 млрд кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. „Газпром“ продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей, в полном соответствии с контрактными обязательствами», — говорится в сообщении компании.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия сократит поставки нефти и газа на Запад и будет искать другие рынки сбыта энергоносителей. Президент также сообщил, что Запад задерживает оплату за российские нефть и газ. При этом в Кремле отметили, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам.

Компании,Владимир Путин,Газпром,
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