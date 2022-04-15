«Газпром» отчитался о резком сокращении поставок газа в Европу

«Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 44,6 млрд кубометров — на 26,4% (или 16 млрд кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. „Газпром“ продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей, в полном соответствии с контрактными обязательствами», — говорится в сообщении компании.