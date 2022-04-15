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49 минут назад

В Молдавии отказались признать долг «Газпрому» без аудита

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Власти Молдавии не согласятся признать долг «Газпрому» без проведения независимого аудита, который покажет, как он сформировался, заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну молдавскому изданию «Ньюсмейкер».

В Молдавии отказались признать долг «Газпрому» без аудита
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Без независимого аудита того, как сформировался долг перед «Газпромом», мы не подпишем никаких соглашений об урегулировании задолженности. Аудит должен показать, какой долг. Из анализа некоторых экспертов я знаю, что долг можно существенно снизить или отменить совсем. Но некорректно говорить об этом сейчас. Аудит должен все показать», – передает ТАСС его слова.

Так, одними из главных условий, на которых руководство российской компании согласилось тогда продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет, было погашение долга за топливо и своевременные платежи.

Правительство Молдавии при этом обязалось привлечь зарубежного аудитора до 1 мая нынешнего года, однако этого не произошло. В апреле нынешнего года газораспределительная компания «Молдовагаз» попросила «Газпром» предоставить больше времени для урегулирования вопроса погашения долга за газ.

«Я направил письмо о продлении срока аудита, жду ответ. Может, мы опять получим ответ в последний день апреля. В Кишиневе готовы к разным сценариям, в том числе и к прекращению поставок российского газа. Мы не можем принять любые условия ради контракта с «Газпромом», – отметил Спыну, отметив, что в случае необходимости «снизим потребление».

Ранее в Газпроме заявили о низких уровнях запаса газа в Европе. Так, за прошедшую зиму Европа отобрала из подземных хранилищ 51 млрд кубометров газа, то есть 107,8% закачанного летом объема. Сезон отбора завершился 19 марта на одном из самых низких уровней по запасам за много лет.

Компании,Андрей Спыну,Газпром,
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